Serik Kaymakamı Kaymakam Haluk Şimşek, ilçedeki muhtarlarla güvenlik toplantısı yaptı.



Tekeli Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ece de katıldı.



Muhtarlara genel güvenlik uyarısı ile birlikte yapılması gündemde olan referandum süreci hakkında bilgi veren Şimşek, şöyle konuştu:



"İlçemize Mahallemize gelen şüphelendiğiniz her türlü yabancıyı, aldığınız duyumları mutlaka bildirin. Güvenlik konularında sizlerden yardım istiyoruz. Bu sizin de bir göreviniz. Herkesin görevi. Referandum sürecini de aklı selim içinde atlatalım. Kışkırtma yapanlara engel olmaya çalışalım. Bir şey ufakken üstüne gidilirse biter gider ama büyütmeyelim. Bu ortamı sağlayalım süreci sakince geçirelim."



Toplantıda Karaaslan ve Ece de muhtarlara önlem almaları ve duyarlı olmaları gereken konularda bilgi verdi.