Muhtarlarının Vali Doğanay'ı Ziyareti

Artvin Valisi Ömer Doğanay mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doğanay, "Muhtarlarımız bulunduğu mahallede ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmakla birlikte demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır." dedi.



Muhtarların devlete ve millete karşı sorumlulukları bulunduğunu anımsatan Doğanay, çalışmalarında başarılar dileyerek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Doğanay, isteklerini karşılamak için gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.