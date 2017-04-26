Muhtarların Talep ve Sorunları Masaya Yatırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerdeki muhtarlarla toplantı düzenledi.



Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, düzenlenen toplantıda Arapgirli mahalle muhtarlarıyla buluştu.



Samime Aydınlar Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar ile çok sayıda muhtar katıldı.



Yaklaşık 1 saat süren toplantıda mahalle muhtarlarının sorunları, talep ve beklentileri ve bunlara ilişkin çözüm yolları masaya yatırılarak istişare edildi. - MALATYA