Muhtarların Kongresinde Nezih Ortam ve Yetersiz Katılım Eleştirisi

Bilecik Muhtarlar Derneği 3. Olağan Kongresinde, Çukurören Köyü Muhtarı Ahmet Sevinen, nezih ortam ve yetersiz katılım eleştirisinde bulundu.



Bugün Bilecik Muhtarlar Derneği binasında yapan kongrede, seçime tel liste halinde giren mevcut Başkan İlhami Çınar yeniden aynı göreve seçildi. Seçimler sırasın söz alan Çukurören Köyü Muhtarı Ahmet Sevinen, olağan genel kurulun daha ferah bir ortamda yapılmamasını eleştirerek: "Genel kurulumuzun daha nezih bir ortamda yapılması gerekiyordu. Benim gönlüm rahat değil. Milletvekilleri, siyasiler olmak üzere daha geniş bir katılımla kongrenin yapılabilinirdi" dedi. - BİLECİK