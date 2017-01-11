Muhtarlardan Kaymakam Tekbıyıkoğlu'na Ziyaret

Ovakışla beldesinde muhtarlar ve esnaf, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.



Beldedeki köy ve mahalle muhtarları ile esnaf ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.



Belediye Başkan Vekili Tekbıyıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.



Tekbıyıkoğlu, Ovakışla beldesine imkanlar dahilinde güzel hizmetler yapmaya çalışacaklarını kaydetti.