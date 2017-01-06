Muhtarlardan Halep'e Yardım Kampanyasına Destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin düzenlediği 'Halep'e elini uzat' adlı yardım kampanyasına, Karadeniz Ereğli Muhtarlar Derneği'nden de destek geldi.



Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, dernek yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret ederek Halep için toplanan maddi yardımı Başkan Uysal'a teslim etti. Kılıç kampanyayı düzenleyen Ereğli Belediyesi ile kampanyaya destek veren tüm muhtarlara teşekkür etti.



Başkan Uysal'da Muhtarlar Derneği Başkanı Kılıç ve destek olan tüm mahalle ve köy muhtarlarına Halep konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz'da Pınarcık Köyü Birlik ve Beraberlik Derneği olarak topladıkları yardımları Kdz. Ereğli Belediyesi'ne teslim etti. Korkmaz, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyasına duyarsız kalmadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yardım kampanyası bir hafta uzatıldı



Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 28 Aralık 2016 Çarşamba günü başlatılan ve 06 Ocak 2017 Cuma günü sona erdirilmesi planlanan Halep'e yardım kampanyasının bir hafta daha uzatıldığı açıklandı.



Söz konusu kampanyaya yoğun bir destek geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçe halkının, sivil toplum ve eğitim kuruluşlarının ek süre isteme talepleri üzerine söz konusu kampanyanın 13 Ocak 2017 Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi. - ZONGULDAK