Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı



SİVAS - Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, son günlerde muhtarların adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara çağrıda bulunarak,"Dolandırıcıları uyarıyoruz. Lütfen bu işlerden vazgeçin. İş derseniz iş ayarlayalım, eş derseniz eş ayarlayalım, ev derseniz ev ayarlayalım. Lütfen bu işlerle milletin kazancına göz dikmeyin" dedi.

Kentte son günlerde muhtarların adını kullanarak dolandırıcılık olaylarını artması üzerine açıklama yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Koç," Son günlerde emeksiz kazançlar çoğalmıştır dolandırıcıların sayıları artmıştır. Alın teri silmeden başkalarının kazancılar ortak olmak planları günden güne artmakta ve bu konu ile tüm emniyet güçleri beraber mücadele yaptığımız halde önüne geçilememekte ve her gün haberlerde yine bugün bir vatandaş dolandırıldı diye haberleri izlemekte ve bundan dolayı da üzülmekteyiz. Daha çok da biz muhtarların internette, bilgisayarlarda, telefonlarımız olduğu için ulaşmak çok kolay oluyor. İnternette açıyorlar her mahallenin muhtarları tek tek arıyorlar. Duygu sömürüsü sözlerle başta muhtarlarımız ve bizim adımıza da halkımız hemşehrimiz kandırılmakta, aldatılmakta ve dolandırılmaktadir. Muhtarlar adına gelen ihbarları kesinlikle değerlendirmeyelim. Aldatıldığımızı anlayalım ve daha çok özellikle valiler adına ve hatta milletvekilleri adına başsavcı adına emniyet müdür adına dolandırmaya çalışıyorlar" dedi.

"Eş istiyorlarsa eş ayarlayalım"

Dolandırıcıların kendisini de aradığını ve dolandırmaya çalıştıklarını ifade eden Koç,"Geçen beni aradılar. Emniyet müdürü olduğunu söyledi. Bende Sivas Emniyet Müdürü'nü bildiğim için onun sahtekar olduğunu anladım. Dinledikçe gerçekten eğer bu işi önceden bilmemiş olsam beni dolandıracaktı. Mesela geçenlerde bir muhtarımız da kandırıldı, bankaya 3 bin lira parası yatırıldı. Halkımızı uyarıyoruz, lütfen emeksiz kazanç peşinde olanlara fırsat vermeyelim. Gelen telefonlara ehemmiyet göstermeyelim. Evimizde ki paranın miktarını böyle telefonla gelenlere bildirmeyelim. Bu konuda dikkat edelim. Haksız kazanç peşinde olanlara Allah hidayet versin. Onlara olan hakkımızı hem bu dünyada hem de ahirette helal etmiyoruz. ve bu dolandırıcıları uyarıyoruz. Lütfen bu işlerden vazgeçin. İş derseniz iş ayarlayalım, eş derseniz eş ayarlayalım, ev derseniz ev ayarlayalım. Lütfen bu işlerle milletin kazancına göz dikmeyin. Milletin birikintisine ortak olmayın. Dükkanları, bakkalları soymakla bu işin sonu gelmez" diye konuştu.

(UY-