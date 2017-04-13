Muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, muhtarlara verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini bildirdi.
Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, muhtarlara verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini bildirdi.
Başkan Nas, dernek binasında Ereğli, Devrek, Çaycuma Alaplı, Gökçebey, Kozlu Muhtarlar Derneği başkanları adına düzenlediği basın toplantısında, muhtarlıkların devlet ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda bazı müjdeler verdiğini anımsatan Nas, şöyle konuştu:
"Muhtarlarımız, Bağkur primlerini kendileri ödüyordu. Bu şimdi devletimiz tarafından karşılanacak. Bununla birlikte federasyon olarak bizlere Cumhurbaşkanımızın çok büyük emeği var. Muhtarlarımızın dileklerini, düşüncelerini hep ilettik. Yaklaşık 35 yıllık muhtarlık hayatımda çok iktidarlarla, koalisyon hükümetlerle görüştüm. Ama hiç bir zaman sorunumuz çözülmedi. AK Parti iktidarları döneminde muhtarlar olarak hizmet anlamında bir çıkış noktası yakaladık. Cumhurbaşkanımıza ve İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."