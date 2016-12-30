Muhtarlardan Beypazarı Kaymakamı Ekinci'ye Ziyaret

Beypazarı ilçesindeki muhtarlar, bir süre önce atanan Kaymakam Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.



Muhtarları makamında kabul eden Ekinci, ilçeye güzel katkılar yapmak, kalıcı çalışmalar gerçekleştirmek istediğini belirtti.



Beypazarı'na değer katmak için hep birlikte hareket etmek gerektiğini ifade eden Ekinci, birlikten kuvvet doğacağını vurguladı.



Ekinci, ziyaretten memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.