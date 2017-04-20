Muhtarlardan Ağrı Valisi Işın'a Destek

Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Ağrı Valisi Musa Işın'ın kentte 2 yılı aşkın süredir, terörle mücadele, yapılan yatırımlar ve hizmetler konusundaki çalışmaları ile halkın takdirini kazandığını söyledi.



Demir, dernek binasında muhtarlar adına yaptığı basın açıklamasında, Vali Işın'ın yanında olduklarını açıkladı.



Işın'ın halkla bütünleştiğini ifade eden Demir, "Halkımızın her kesimi ile birlikte olmuş, evlerine gitmiş, sevinçlerini ve acılarını paylaşmış herkese el uzatmış, makamının, evinin ve gönlünün kapısını açmıştır. Ayrıca Sayın Valimiz Belediye Başkanı olduğu günden beri de farkını ortaya koymuş büyük projeler hazırlamış olup halkımızın hem takdirlerini kazanmış hem de halkımızın Sayın Valimizden beklentileri artmıştır." dedi.



Bazı çevrelerin Vali Işın'ın aleyhine çalıştığını ileri süren Demir, Işın'a verdikleri desteklerini ifade etmek için gerekirse 124 muhtarla birlikte İçişleri Bakanlığına gidebileceklerini söyledi. Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Referandumun sonuçlandığı gecede Valimizin halk sevgisini hazmedemeyen, tarafımızdan bilinen bazı kişiler Valimizi yıpratmak ve çalışamaz hale getirmek için çeşitli tezgahlar tertipledikleri artık halkımız tarafından bilinir hale gelmiştir. Derdi Ağrı halkı olmayan bu kişilerin tertip ve tezgahlarını yıllarca hizmete susamış olan kadirşinas Ağrı halkı affetmeyecektir. Her hal ve şartta Valimizin yanında olduğumuzu halkımıza ve tertipçilere ilan ediyoruz. Gerekirse 124 muhtarımızla Ankara'ya İçişleri Bakanlığına gideriz. Olmadığı takdirde 124 mührümüzü orada bırakıp memleketimize döneceğiz."