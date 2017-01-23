Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi Verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde mahalle muhtarlarına ilk yardım eğitimi verildi.



Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi' yönetimi Alanya mahalle muhtarlarıyla ilk yardım eğitimi için bir araya geldi.



Hastanenin yemekhanesinde düzenlenen ilk yardım eğitimine Başhekim Dr. Tevfik Yazan hastane idarecileri ile hekimleri ve ilçede bulunan mahalle muhtarları katıldı.



Dr Yazan, hastane bünyesinde ilk yardım eğitimi vermeyi ve bunu belgelendirmeyi planladıklarını belirtti. Yazan," İlk yardımda dakikalar bile çok önemlidir. Biz buna ölümle yaşam arasındaki altın dakikalar diyoruz. Bu yüzden yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilk yardım müdahalesi gerektiğinde bir an önce yapılabilmesi için böyle bir eğitim düşündük. Her muhtarımızın seçeceği en az 3 kişi olmak üzere bu eğitimi vereceğiz. Kalabalık olması halinde gerekirse bu kişilerin ayağına giderek bu hizmeti vermek istiyoruz. Verilecek eğitimlerde bu kişilere, bölge olarak sıkça rastladığımız akrep sokması, yılan sokması, sık karşılaşılan boğulma, trafik kazalarında ve benzeri olaylarda neler yapılacağına dair ilk yardım eğitimi verilecektir" dedi.



Sağlıkta iş birliği halinde olmak gerektiğini de kaydeden Yazan şunları söyledi: Sizlerden de bu konuda aktif katılım bekliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın Sağlık Bakanlığımızın sunduğu MHRS randevu sistemi veya Alo 182'den kolaylıkla randevu alabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve kullanımı konusunda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.



Yeni açılacak birimler hakkında bilgiler verildi



Eğitimde yeni açılan ve açılacak olan birimler hakkında da bilgi veren Yazan," Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun destek ve katkılarıyla yeni açılacak olan bölümlerimizin onaylarını almaktayız. İlçemizde bir ilk olan Kalp merkezinin onayı geldi. Açılması planlanan Yanık Ünitesi ve İnme Merkezi ile ilgili gerekli resmi süreçleri başlattık. Onkoloji Tanı ve Tedavi Birimi için onayımız geldi. Eski binamız ise yıkılıp yerine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak ve merkezde en son teknoloji kullanılacak" şeklinde konuştu. Muhtarların talepleri üzerine eğitim toplantılarının 2 ayda bir tekrarlanması planlandı. - ANTALYA