Muhtarlara "İçme ve Kullanma Suyu" Eğitimi
Keşan ilçesinde, muhtarlara yönelik "içme ve kullanma suyu" konulu eğitim verildi.
Keşan ilçesinde, muhtarlara yönelik "içme ve kullanma suyu" konulu eğitim verildi.
Çevre Sağlık teknisyeni Hüseyin Sayı, "İçme kullanma sularının dezenfeksiyonu ve 2016 yılı içerisinde alınan bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel su numune sonuçlarının değerlendirilmesi" konusuna ilişkin bilgiler verdi.
Eğitimin ardından Keşan Toplum Sağlığı Merkezi Uzmanı Dr. Nurullah Bülbül, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı" hakkında bilgiler verdi.
Keşan Şoförler Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitime, köy ve mahalle muhtarları katıldı.