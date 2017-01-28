Muhtarlara İçme Suyunun Önemi Anlatıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köy muhtarlarına yönelik içme suyu dezenfeksiyonu hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köy muhtarlarına yönelik içme suyu dezenfeksiyonu hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İlçe İl Özel İdaresi işbirliği ile Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitim seminerine Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Hanifi Kaplan, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Hüseyin Candurmaz, Lapseki İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Doğan, Çevre Sağlığı Teknisyeni Selda Köse ve Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinden Ebe İlkay Tezcan'da yer aldı. Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Hanifi Kaplan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Doğan tarafından içme suyu dezenfeksiyonun önemi ile köy muhtarlarına bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Çevre Sağlığı Teknisyeni Selda Köse su güvenliği konusunda sunum yaptı. - ÇANAKKALE