Muhtarlara "Arazi Toplulaştırması" Anlatıldı

Havsa ilçesindeki muhtarlar, "arazi toplulaştırması" hakkında bilgilendirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Havsa Ziraat Odası'nda 11 muhtarla bir araya geldi.



Tarımsal verim açısından arazi toplulaştırmasının önemine dikkati çeken Sarı, konu hakkında bilgi verdi.



Öte yandan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sarı, Havsa Kaymakamı Yunus Atamanı'ı makamında ziyaret etti.