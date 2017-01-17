Muhtarlar Tü Rektörü Tabakoğlu'nu Ziyaret Etti

Edirne'deki bazı muhtarlar Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, muhtarlara çalışmalarında başarılar dilerken, muhtarlar da Tabakoğlu'na görevinde başarılar dileyerek, yaptıkları çalışmalarla hakkında bilgi verdi.



Üniversite ve şehir bütünleşmesini sağlamak için gerçekleştirilen ziyarete, Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı, Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri, Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Kıyı, Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Haluk İnağ, Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış, Fatih Mahallesi Muhtarı Bilal Ürer ve Karabulut Köyü Muhtarı Cem Yılmaz katıldı.