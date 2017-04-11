Muhtarlar Sydv Yardımları Hakkında Bilgilendirildi

Kırıkhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) ihtiyaç sahiplerine yardımların nasıl yapılacağı konusunda muhtarlar bilgilendirildi.



SYDV Müdürü Abdullah Karaman tarafından Kırıkhan Öğretmenevi'nde gerçekleşen bilgilendirmede, ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurusu üzerine hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.



Ailede kadına şiddet ve çocukların eğitimi hakkında raporlar tutulduğunu ve bu konuda ilgili kurumlara bilgi verildiğini belirten Karaman, yardım çıkan ailelere cep telefonuyla mesaj gönderilerek bilgilendirme yapıldığını ifade etti.



Karaman "Daha önce vatandaşlarımız belirli aralıklarla vakfa gelip yardımla ilgili bilgi almak zorunda kalıyordu. Yeni geliştirdiğimiz sistemle vatandaşa vakıf tarafından ilgili dilekçesi hakkında SMS yoluyla bilgi verilmiş oluyor." dedi.



SYDV'nin ihtiyaç sahiplerine ayda yaklaşık 200 bin lira yardım yapıldığını belirten Karaman, vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek ihtiyaç sahibi aileye tadilat ve ev yapım yardımlarını da sürdürdüklerini dile getirdi.



Karaman, 2017 yılında 35'e yakın fon kurumuna başvuruda bulunduklarını bunlardan olumlu görünen dilekçe sahiplerinin evlerinde bakım onarım için gerekli çalışmayı başlatacaklarını belirtti.



Daha önceleri yardım kömürü dağıtımında nakliye parası ihtiyaç sahibi aileler tarafından karşılandığını ifade eden Karaman, "2017 yılından itibaren vatandaşlarımız artık nakliye parasını cebinden ödemek zorunda kalmayacak. Kömür yardımlarını daha düzenli hale getirerek nakliye parasını vakfımız tarafından karşılayacağız." diye konuştu.



Karaman, bu yıl 18 bin ton kömürün Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden talep edildiğini, ihtiyaç sahibi her aileye daha önce 500 kilo kömür yardımı yapılırken bu yıl her aileye bir ton kömür yardımı yapılacağını sözlerine ekledi.