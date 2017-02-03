Muhtarlar Şehit Polis Sekin'in Kabrini Ziyaret Etti

Elazığ'da muhtarlar İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.



Elazığ Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özel beraberinde, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti Baskil ilçe Başkanı Hüsni Kalkan ve muhtarlar ile Doğancık köyünde şehit polis Sekin'in mezarını ziyaret ederek, dua ettiler.



Sekin'in vatanın sahipsiz olmadığını gösterdiğini aktaran Özel, şehit Sekin'e büyük vefa borçlarının olduğu için kabrini ziyarete geldiklerini söylediler.