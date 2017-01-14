Muhtarlar ile Asayiş Toplantısı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, emniyet amirleri muhtarlarla bir araya geldi.



Karacabey Polis Merkez Amirliği'nde yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal, emniyet amirleri ve 21 mahalle muhtarı katıldı. Asayişin temin ve devamı, suçun önlenmesi veya işlenmiş suçun faillerinin yakalanması konuları görüşüldü. Huzurun tesisi için işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizen Emniyet Müdürü Günal, muhtarların sorumluluğu olduğu kadar her vatandaşın da toplumsal sorumluluğu olduğunu hatırlatarak polis ile iş birliği yapılması gerektiğini söyledi. - BURSA