Muhtarlar Federasyonundan Ayvazoğlu'na Ziyaret

Trabzon Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nu ziyaret etti.



Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvazoğlu, Genel Sekreter Turgut Alemdar ve beraberindekilerle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.



Trabzon'un tarihi bir şehir olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, Trabzon'un tanıtılmasında, kültürel değerlerinin ve mahallelerinin gün yüzüne çıkmasında muhtarların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



Ayvazoğlu, "Uzungöl, Sera Gölü, Pazarcık, Meryemana'nın olduğu alan, Boztepe, Atatürk Köşkü'nün olduğu Soğuksu mahalleleri ve birçok mahalle de kültür ve turizm mahalleleri olarak muhtarlarımız tarafından yönetiliyor." ifadesinde bulundu.



Trabzon ve ilçelerinin muhtar derneklerinin oluşturduğu Trabzon Muhtarlar Federasyonu'nun Genel Sekreteri Alemdar ise Trabzon'un ortak sevdaları olduğunu belirterek, her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.