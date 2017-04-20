Muhtarlar Derneği Vali Musa Işın'a Destek Çıktı

Ağrı Muhtarlar Derneği Başkanı ve beraberindeki muhtarlar basın açıklaması yaparak Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yapan Musa Işın'a destek açıklaması yaptı.



Muhtarlar Derneğinde, çok sayıda muhtarın katıldığı programda basın açıklamasını Dernek Başkanı Mehmet Demir okudu. Demir, Ağrı Valisi ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Musa Işın'ın Ağrı'ya çok büyük katkısı olduğunu söyledi.



Ağrı'da 2 yıldır görev Yapan Vali Işın'ın, çok önemli görevler yaptığını belirten Demir, "Terörle mücadele, yatırım ve hizmet hususundaki büyük gayretleri halkımız tarafından en iyi şekilde takdirle anılmaktadır. Ayrıca Valimiz bu hizmetlerin yanı sıra halkımızla bütünleşmiş ve halkımızın her kesimiyle birlikte olmuş, evlerine gidip sevinçlerini paylaşmış, herkese el uzatmış, makamını, evini ve gönlünün kapısını herkese açmıştır. Sayın valimizin bu duruşu ve hizmetleri ile halkımızın gönlüne taht kurduğu hepimizin malumudur. Ayrıca Valimiz Belediye Başkanı olduğu günden beri farkını ortaya koymuş, büyük projeler hazırlamış olup halkımızın Sayın Valimizden beklentileri artırmıştır" dedi.



16 Nisan'da yapılan Referandum'da kimin ne katkıda bulunduğunun herkes tarafından bilindiğini dile getiren Demir, "Eğer ilimizde bir anket çalışması yapılırsa, bize göre yapılmalıdır. Kimin ne kadar olumlu ya da olumsuz katkıda bulunduğu ortaya çıkacaktır. Ak Parti Genel Merkezi mutlaka bunu araştırmalıdır. Referandum sonuçlandığı gece valimizin halk sevgisini hazmedemeyen, tarafımızdan bilinen bazı kişiler valimizi yıpratmak ve çalışamaz hale getirmek için çeşitli tezgahlar tertipledikleri artık halkımız tarafından bilinir hale gelmiştir. Derdi Ağrı halkı olmayan bu kişilerin tertip ve tezgahlarını, yıllarca hizmete susamış olan kadirşinas Ağrı halkı affetmeyecektir. ve her hal ve şartta valimizin yanında olduğumuzu halkımıza ve tertipçilere ilan ediyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI