Muhtarlar Çiftçileri Bilgilendirecek

Yığılca Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, süt sığırcılığı tesislerinde inlemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından köy muhtarları bilgilendirilecek ve çiftçilere süt sığırcılığı konusunda eğitim toplantıları yapılacak.



Yapılan çalışma hakkında AA muhabirine bilgi veren Yığılca Muhtarlar Derneği Başkanı Haydar Ertürk, Yığılca çiftçisinin süt sığırcılığına geçişi ve verimli ırkın ilçeye adaptesi konusunda çalışmalara başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Ziyaret ettiğimiz tesislerde sığır başına süt verimi 25 kilogramdır. Bu araştırmalarımız devam edecek. İlçemize uyumlu ırkları tespit edeceğiz. Verimi yüksek sığırlar çiftçilerimize tavsiye edilecektir. Genç Çiftçi Projesi'nden hayvan hak eden çiftçilerimizi de bu tesislere ziyarete götüreceğiz."