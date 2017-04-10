Muhtarlar Birliği Kuruluyor

Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, muhtarlar birliğinin kurulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.



Samsun'da bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Muhtarlar olarak Cumhurbaşkanı'na sunduğumuz bazı taleplerimizden 2 tanesi onaylandı. Bunlardan ilki sosyal güvencesi olmayan muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması, diğeri ise muhtarlarımızın muhtarlığı bıraktıktan sonra silah ruhsatı harç bedelinin kaldırılması talebiydi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bu taleplerin camiamıza öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu iki müjdeyi bizzat Cumhurbaşkanı'nın bize vermesi nedeniyle son derece onurlanmış bulunmaktayız. Yakın bir zamanda da diğer dileklerimizi ileteceğiz. Ama önceliğimiz bizler için acil olan muhtarlar birliğinin kurulmasıdır. Bu hususta gerekli adımları atacağız" dedi. - SAMSUN