Muhtarlar "Aşılama" Hakkında Bilgilendirildi

Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Köy ve Mahalle muhtarlarına"2017 yılında yapılacak Hayvancılık Desteklemeleri ve uygulanacak aşılamalar" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıya, muhtarların yanı sıra Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş"Bu zor ve soğuk hava koşullarında toplantıya katılımınızdan dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum.İlçemiz hayvancılığının kalkınması ve hayvancılık desteklemelerinden daha fazla yararlanmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı düzenledik. Siz değerli muhtarlarımız ile daha titiz çalışarak verimli sonuçlar aldık ve alacağız,bu yıl şap aşısını tam yapmak zorundayız. İlimizin de içinde bulunduğu bölge,bakanlığımızca hastalıktan arınan bölge ilan edildi.Bu nedenle yüzde yüz aşılama yapılacak"dedi.



Toplantı veteriner hekimlerinin sunumlarından sonra muhtarlardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi. - ZONGULDAK