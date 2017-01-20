Muhtardan Teog Birincisine Plaket

Çubuk ilçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan, TEOG sınavında bütün soruları doğru cevaplayan Bekir Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Oğuz Kağan Çayır'a plaket verdi.



Bekir Yılmaz Ortaokulunu ziyaret eden Avan, TEOG sınavında bütün soruları doğru cevaplayan 8. sınıf öğrencisi Çayır'ı başarısından dolayı tebrik ederek plaket, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.



Avan, yaptığı açıklamada, Mahallelerindeki öğrencilerin başarılarını teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulamada bulunduklarını söyledi.



İlçenin isminin böyle güzel haberlerle duyurulmasının sevindirici olduğunu ifade eden Avan, şöyle konuştu:



"Başarılı bir öğrenci ilk önce kendisine, daha sonra ailesine, vatanına, milletine hayırlı ve faydalı bir evlat olur. Öğrencilerimizden tek isteğimiz gelecekte vatana, millete faydalı başarılı birer fert olmalarıdır. Terör olaylarının sona ermesi ve 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin tekrar yaşanmaması ve ülkemizin geleceği için çalışkan, dürüst, ahlaklı, inançlı ve yetenekli çocuklarımızın varlığı çok önem taşıyor. Bu nedenle bu tür ödüllerin ve teşviklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum."



Çayır da aldığı ödülden dolayı gururlu olduğunu belirterek Avan'a teşekkür etti.