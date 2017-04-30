Muhtar ve Korucuların SGK Primlerini Devlet Ödeyecek

Olağanüstü hal kapsamında Resmi Gazate'de yayımlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verildi.

SGK PRİMLERİNİ ARTIK DEVLET ÖDEYECEK

Muhtar ve koruculara müjdeli haber yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle geldi. Son yayınlanan KHK'ya göre muhtar ve korucuların SGK primleri artık devlet tarafından karşılanacak. Daha önceden muhtarlar ve korucular SGK primlerini kendileri ödüyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların 613 liralık sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Erdoğan ayırca tüm korucuların da sigortalanacağı ve 581 liralık destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı.