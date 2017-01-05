Muhtar Olduğu Mahallede Müze Kurdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir kırsal mahallenin muhtarı, bölge kültürünü tanıtmak amacıyla 3 bin parçanın yer aldığı müze kurdu.



Mutluköy Mahallesi Muhtarı ve turizm işletmecisi Erdinç Tügen, 12 dönüm alana sahip dinlenme tesisinde müze oluşturdu.



Kuzey Ege, özellikle de Madra Dağı ile Kazdağları yöresinde kullanılan bazıları 150 yıllık geçmişe sahip eşyaların bulunduğu müze, tesise gelen yerli ve yabancı turistlerce ücretsiz gezilebiliyor.



Erdinç Tügen, motosikletten Osmanlı dönemine ait giysi ve haritalara, yöresel ev eşyalarından silahlara kadar yıllardır korunmuş eşyaların bulunduğu müzeyi uzun uğraşlar neticesinde kurduğunu söyledi.



Muhtarlık görevini 4 dönemdir yaptığı Mutluköy'de 12 dönüm arazi üzerine kurulu bir dinlenme ve turizm tesisi bulunduğunu aktaran Tügen, şöyle konuştu:



"Bu tesisimde önce yemek kültürümüzü yansıtmaya başladım. Daha sonra dedelerimizin, ninelerimizin, atalarımızın geçmiş dönemlerde kullandıkları az sayıda kıyafetleri, eşyaları mekanımızın belli yerlerinde sergiledim. Bunların ilgi çektiğini, insanların araştırdığını gördüm. Bununla birlikte yakın köylerimizde bulunan 100-150 yıllık kıyafetleri, kapları, her türlü yöresel eşyayı, tarım araçlarını topladım. Sonrasında da mekanımızın bir kısmında etnografya müzesi kurdum. 3 bin çeşidin üzerinde ürünümüz bulunuyor. Müzemiz, tesisimize gelen insanların ilgi odağı haline geldi. İnsanlar geçmişlerini öğreniyorlar. Geçmişte neler kullanıldığını öğreniyorlar. Müzemizi gezen insanlara, bu eşyaların nerelerde, ne amaçla ve nasıl kullanıldığını anlatıyoruz. Çocuklarımız da geçmiş nesillerimizi daha iyi tanımış oluyor."