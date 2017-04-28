Muhtar Okutan Son Yolcuğuna Uğurlandı

Kabadüz ilçesine bağlı Derinçay Mahalle Muhtarı Hasan Okutan son yolcuğuna uğurlandı.



Aynı zamanda AK Parti Kabadüz ilçe yönetim kurulu üyesi olan Okutan, 20 yıla aşkın bir süredir muhtarlık yapıyordu.



Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Okutan'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından görev yaptığı Mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Cenazeye Okutan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Hasan Okutan yönetimindeki 52 RA 157 plakalı kamyonet, Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi'nde dereye devrilmiş ve kazada Muhtar Hasan Okutan hayatını kaybetmiş, oğlu Emrullah Efe ise yaralanmıştı.