Muhtar Kent'ten Felaket Bölgesine Ziyaret

BALIKESİR'in Gömeç İlçesi'nde, geçen kasım ayında yaşanan sel felaketinin ardından memleketi Gömeç'e gelen Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent yaraların sarılması için göreve hazır olduğunu söyledi.



Geçen 11 Kasım da yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Gömeç İlçesi'nde yaralar sarılmaya çalışılırken, Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent'te bugün ilçeyi ziyaret etti. Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu ile görüşen Kent, 'Geçmiş olsun' dileklerini sunarak, "Gömeçli olarak bu tür üzücü doğa olaylarının önüne geçmek için her türlü çalışmayı yapmak lazım. Bizlerinde üzerine düşen her ne görev olursa yapacağız" dedi. Kent, ilçede selden zarar gören vatandaşları da ziyaret etti. Başkan Arslan, Kent'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek, "Ne kadar zor günler geçirmiş olsak da büyük bir aile olduğumuzu görmek çok güzel" dedi.



