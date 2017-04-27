Muhtar, Kazada Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Kabadüz İlçesi'ne bağlı Derinçay Mahallesi Muhtarı Hasan Okutan, kullandığı kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, bu akşam Turnalık Yaylası Turnalık-Derinçay yolunda meydana geldi. Derinçay Mahallesi Muhtarı Hasan Okutan yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden tçıkıp dereye yuvarlandı. Kazada Okutan olay yerinde hayatını kaybetti.



Okutan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



- Ordu