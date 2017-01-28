Muhtar Hırsızlara Karşı Bekçilik Yapıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son aylarda hırsızlık olaylarının artması üzerine İmaret Mahallesi Muhtarı Hakan Aktepe, gönüllü bekçilik yapmaya başladı.



Gündüz muhtarlık görevini yerine getiren, geceleri ise belediyenin tahsis ettiği kulübede bekçilik yapan Aktepe, elektrikli bisikleti ile devriye geziyor, şüpheli bir durum olduğunda polise haber veriyor.



Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır hem muhtarlık hem de gönüllü bekçilik yaptığını söyledi.



Son aylarda ilçede hırsızlık olaylarının artması üzerine çarşı esnafının kendisinden böyle bir talepte bulunduğunu anlatan Aktepe, şöyle devam etti:



"Esnaftan gönüllü bekçilik talebi gelince seve seve kabul ettim. Elimden geldiği kadar insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Gece yarısından sonra sabaha kadar ilçe merkezinde devriye geziyorum. Önceki ay çarşı merkezinde 7-8 esnafın dükkanı soyulmuştu. İki kez de hırsızlık teşebbüsü olmuştu. Son aylarda hiçbir teşebbüs olmadı."



"Sağlığım elverdiği ölçüde yapacağım"



Belediye tarafından tahsis edilen bir kulübede beklediğini, şüpheli durumlarda polisi arayarak bilgi verdiğini aktaran Aktepe, bazen de araç plaka sorgulaması yaptırdığını belirtti.



Aktepe, esnafın kendisine çok güvendiğini, bunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız gönüllü bekçilik karşısında esnaf kardeşlerimiz bana desteklerini hiç esirgemiyorlar. En ufak bir sıkıntımı, derdimi hallediyorlar. 'Muhtarım sayende rahat uyuyoruz' diyorlar. Gece yarısından sonra bütün esnafımızın dükkanını kendiminmiş gibi sahipleniyorum. Tek tek kapılarını kontrol ediyorum. Herhangi bir durum olduğunda esnafa cep telefonuyla ulaşıyorum. Bana güvendikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bekçiliği gücümün yettiği yere kadar, sağlığım elverdiği ölçüde yapacağım."



"Esnafın duası bana yeter"



Hırsızların kamera, alarm ve kepenk dinlemediğini ifade eden Aktepe, şunları kaydetti:



"Bekçilik anlamında tam donanımlıyım. El fenerim, düdüğüm var. Elektrikli bisikletimle sürekli devriye atıyorum. Bolvadin çarşı merkezinde şüpheli şahıslar artık rahat hareket edemiyor. Hatta artık hırsızlar ilçemizi terk etti diyebilirim. Esnafımız gerçekten çok memnun. Bu işin devam etmesini istiyorlar. Herhangi bir sıkıntım olduğunda iletmemi istiyorlar. Şuanda hiçbir sıkıntım yok. Esnafın duası bana yeter."



"Polis olmak istiyordum"



"Küçük yaştan beri polis olmak istiyordum" diyen Aktepe, bekçilik sayesinde bir bakıma hayallerinin gerçekleştiğine işaret ederek, "Kendimi polis gibi hissediyorum artık. Bu işi severek yapıyorum. İnşallah bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." diye konuştu.



Bolvadin esnafından Abdullah Ergüven de Hakan Aktepe'nin gönüllü bekçilik yapmasını takdirle karşıladıklarına değinerek, "Gecenin her saatinde muhtarımıza ulaşabiliyoruz. Gerek muhtarlıkla gerekse iş yerimizle ilgili problemlerde ne zaman ararsak arayalım kesinlikle sıkıntı yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Esnaf Hasan Basri Kantar da Aktepe'nin bekçilik görevine başladığı günden beri ilçede hırsızlık vakalarının bitme noktasına geldiğini vurguladı.