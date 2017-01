Muhtar, 26 Santim Bıyıkları ile İlgi Odağı

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi Sarıkavak Mahallesi Muhtarı 54 yaşındaki Baki Derer, pala bıyığıyla ilgi topluyor. Bıyıklarının uzunluğunun 26 santimetre olduğunu söyleyen Derer, 33 yıldır her sabah bıyıklarını taradığını belirterek, "Bıyıklarımı kesersem beni kimse tanımaz, çok üzülürüm" dedi.



Çameli'nin Sarıkavak Mahallesi Muhtarı Baki Derer, mahalledeki hizmetlerinden çok 33 yıl boyunca özenle büyüttüğü pala bıyığıyla dikkat çekiyor. 3 yıldır muhtarlık yapan ve bıyıklarıyla küçük çocuklardan kentteki siyasetçilere kadar herkesin sempatisini kazanan Derer, bıyığını çok sevdiğini ve en son ne zaman kestiğini hatırlamadığını söyledi. 3 yıldır muhtarlık yaptığını, çocukken bıyıklı ağabeylerini görüp onlara çok heves ettiğini ve bıyık bırakmayı kafaya koyduğunu dile getiren Derer, "Askerden gelince bu kararımı uygulamaya başladım ve bıyık bıraktım. Önceleri ailem karşı çıkıyordu ama bendeki kararlılıktan sonra onlar da alıştılar. Bıyığımın uzunluğu 26 santimetreye ulaştı. 33 yıldır her sabah kalkınca bıyıklarımı tararım. Her hafta düzenli olarak bıyıklarımın bakımını berberde yaptırırım. Bıyıklarımı çok sevdiğim için onlara özenle bakıyorum. Bıyıklarım çocukların çok ilgisini çekiyor. Benimle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.



Bıyıklarını kesmek zorunda kalsa dışarı çıkamayacağını söyleyen Derer, "Eğer olur da bıyıklarımı kesmek zorunda kalırsam çok üzülürüm. Dile kolay 33 yıldır bıyıklı bir insanım ve herkes beni bıyığımla tanıyor. Kestirdikten sonra kimse beni tanıyamaz" diye konuştu.



- Denizli