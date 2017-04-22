İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek.



Bakanlar Kurulunun, "Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek.



Bu yıl, karar kapsamında valiliklere yapılacak kömür sevkıyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.



TKİ ve TTK'nın CIF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, bu noktaların konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla nakledilecek.



TKİ, karar kapsamında, dağıtacağı kömür ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilecek ve kendi sorumluluğunda valiliklere ulaştırılmasını sağlayacak.



Teslim noktalarına ulaştırılacak kömürün taşınmasında TCDD'ye öncelik verilecek. İlgili kuruluşlarla TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.



Dağıtım organizasyonu



İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce gerçekleştirilecek. Kömürün teslim ve tesellüm işlemleriyle buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokoller ile tutanaklarla belirlenecek. Dağıtılacak kömürün niteliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olacak.



Vergi ve harçlar



Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar KDV dahil olmak üzere TKİ ve TTK tarafından ödenecek.



TKİ ve TTK genel müdürlükleri tarafından karar kapsamında CIF satış esaslarına göre valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılacak ve kanun çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenecek.



Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, kararın yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde belirlenecek.



Karar, 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.