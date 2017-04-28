Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüne İlişkin Dava

BBP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.



Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile kazada ölen gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, parti yöneticileri ve avukatları hazır bulundu.



Parti avukatları, dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in yargılanmasını talep etti.



Aynı zamanda FETÖ soruşturması kapsamında da tutuklu bulunan sanık Özmen'in katılmadığı duruşma, avukatların taleplerinin ardından 13 Ekim'e ertelendi.



Destici, gazetecilere açıklamalarda bulundu



BBP Genel Başkanı Destici, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yüreğinde vatan ve millet sevgisi olan ve gerçekten hukukun üstünlüğüne inanan herkesin bu hadisenin aydınlatılmasını ve buradaki şüphelerin giderilmesini istediğini söyledi.



Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği kazanın davasından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Destici, şunları kaydetti:



"20 Haziran 2016'da ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verilmişti. 13 Temmuz'da, hain darbeden 2 gün önce biz, bu karara itiraz ettik. Henüz bu, neticelendirilmedi. Bu ana soruşturma dosyasındaki takipsizlik kararının kaldırılmasını, soruşturmanın devam etmesini bekliyoruz. Bu davanın üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılmadığı zaman inanın, millet vicdanında 'bu dosyanın üstü kapatıldı' algısı oluşacak."



Parti avukatlarından Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği kazanın davalarının tek dosyada toplanması gerektiğini ifade ederek, "Bu dağınıklık beraberinde bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Şu ana kadar 7 ayrı soruşturma var. Bunlardan en aktif olanı bugünkü yargılaması olan Dursun Özmen ile ilgili dosya. Fakat bizim için önem arz eden dosya, ana dosya diye tanımladığımız 20 Haziran 2016'da takipsizlik verilen ve şu an 1. Sulh Ceza Mahkemesinde takipsizliğe karşı itirazımızın incelendiği dosyadır. O dosyanın akıbetinin inşallah Türk yargısının da yüz akı olacağına inanıyoruz. Takipsizliğin reddiyle bize göre dava, yeni bir evreye girmiş olacaktır." diye konuştu.