Muhsin Yazıcıoğlu Ile Aynı Kaderi Paylaştı
Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Sadettin Demir'den geriye Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başında çekildiği fotoğrafı kaldı.
Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Sadettin Demir'den geriye Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başında çekildiği fotoğrafı kaldı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinden saat 11.40'da havalanan ve kalkıştan 10 dakika sonra bağlantısı kesildikten sonra düşen helikopterde 12 kişi şehit oldu. Şehitlerden polis memuru Sadettin Demir, Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kaderi paylaştı. Şehit polis memurundan geriye Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başında çekildiği fotoğraf kaldı.
(Doğa Alca /İHA)