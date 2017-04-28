Muhsin Yazıcıoğlu davası

BBP'nin Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu, dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi

BBP Genel Başkanı Destici, "Bu ana dosyadaki takipsizlik kararının mutlaka ama mutlaka kaldırılmasını bekliyoruz. Bu kaldırılmadığı zaman inanın millet vicdanında bu dosyanın üstü kapatıldığı algısı oluşacak"



KAHRAMANMARAŞ - BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu, dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen 13. duruşma, ara karardaki çeşitli hükümler sebebiyle 13 Ekim 2017 tarihine ertelendi.

Dava sonrası adliye binası önüne basın açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 20 Haziran 2016'da ana soruşturma dosyasına bir takipsizlik kararı verildiğini belirterek, "13 Temmuz'da hain darbeden sadece 2 gün önce biz bu karara itiraz ettik. Henüz bu neticelendirilemedi. Bizim birinci ve en önemli talebimiz ana soruşturma dosyasına 20 Haziran 2016'da verilen takipsizlik kararını kaldırılarak soruşturmanın devam etmesi. Bugün burada Dursun Özmen'le ile ilgili olan yani Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye ve diğer vilayetlere gönderilen bilgi notu vardı. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları kurtuldu diye. Daha sonra biliyorsunuz o bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı. Onla ilgili süren mahkeme var. Biz o mahkeme için buradaydık. Talebimi bir kez daha yüksek sesle tekrarlamak istiyorum. Bu ana dosyadaki takipsizlik kararının mutlaka ama mutlaka kaldırılmasını bekliyoruz. Bu kaldırılmadığı zaman inanın millet vicdanında bu dosyanın üstü kapatıldığı algısı oluşacak. Türk hukuk sistemi de bize göre bunu hak etmiyor. Dolayısıyla bu soruşturma dosyasında ki takipsizliğin mutlaka kaldırılması ve soruşturmanın aydınlatılmasını bekliyorum" dedi.

Avukat Kemal Yavuz ise 1. Asli Ceza Mahkemesinde bugün yapılan yargılamada, ara karardaki çeşitli hükümler sebebiyle davanın 13 Ekim 2017 tarihine ertelendiğini söyledi.

(OZR-