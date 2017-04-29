Muhsin Ertuğrul Ölümünün Kabri Başında Anıldı



29 Nisan 2017 Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anma töreninde; Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Tolga Yeter ve sanatçılar Metin Çoban, Emin And, Aziz Sarvan, Hakan Güner, Melahat Abbasova, Hüseyin Köroğlu, Yılmaz Atadeniz, Uğurtan Atakan, Turgut Denizer, Ümit Denizer, Sevtap Çapan, Şehir Tiyatroları çalışanları ve konuklar hazır bulundu.

Törende; Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Tolga Yeter açılış konuşmasını yaptı. Metin Çoban, Hüseyin Köroğlu ve Yılmaz Atadeniz'in birer konuşma yaptığı tören, sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

