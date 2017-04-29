Muhsin Ertuğrul Kabri Başında Anıldı

"Türk tiyatrosunun kurucusu" olarak kabul edilen Muhsin Ertuğrul, vefatının 38. yılında kabri başında anıldı.



Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anma törenine, Ertuğrul'un öğrencisi tiyatrocular ile sevenleri katıldı. Ertuğrul'un kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi.



İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Tolga Yeter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul Şehir Tiyatroları ailesi olarak onu kabri başında anmak bizim için buruk bir hüzün de olsa onur ve gururdur. Muhsin Ertuğrul bizim için bir kılavuz. Hocalarımızın hocası. İstanbul Şehir Tiyatroları bugün varsa onun sayesinde var. Türkiye'nin en eski, 103 yıllık çınarı olan kurumu ilmik ilmik örüp buralara kadar getirdi." diye konuştu.



Ertuğrul'u kılavuz olarak gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini belirten Yeter, "Tiyatroya bakış açımız Muhsin Ertuğrul'un evrensel bakış açısını yakalamaya çalışıyor. Çünkü hala bugün bile çok güncel ve estetik bakış açısı olduğunu görüyoruz. Biz onun değerlerini ve ilkelerini kabul edip Şehir Tiyatroları'nın bugününü ve yarınını inşa etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Muhsin Ertuğrul'un "Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün tiyatro açardım." sözünü hatırlatan tiyatro oyuncusu Hüseyin Köroğlu ise "Bizler yaşadığımız sürece onun çocukları olarak, izinden gitmeye devam edeceğiz. Bugün bizim için hüzünlü gün olsa da en azından onu yüreğimizde hissediyor olmak bizim için önemli ve kıymetlidir." dedi.



Muhsin Ertuğrul kimdir?



Türk tiyatrosuna büyük katkıları olan Muhsin Ertuğrul, 28 Şubat 1892'de İstanbul'da dünyaya geldi.



Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duyan Ertuğrul, Paris'te tiyatro eğitimi aldı.



Devlet tiyatrolarında genel müdürlük görevinde bulunan Ertuğrul, aynı zamanda Tiyatro Meslek Okulu ve Darülbedayi Çocuk Tiyatrosunun kurulmasına katkıda bulundu.



Muhsin Ertuğrul'a tiyatro alanındaki hizmetlerinden dolayı Almanya tarafından "Goethe" madalyası verildi. Sinema alanında da çalışmaları olan Ertuğrul, 1920'li yıllarda Türkiye'de film yapan ilk yapımcı oldu.



Hayatı boyunca birçok filme de imza atan Ertuğrul, 29 Nisan 1979'da İzmir'de hayatını kaybetti.