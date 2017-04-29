Mühendislik Alanında Gelişmeler Tartışıldı

Düzce Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu tarafından dördüncüsü düzenlenen Bilişim-Elektrik Elektrik-Elektronik Günleri BE3 etkinliği, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirdi.



İki gün süresince devam eden programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, Elektrik-Elektronik mühendisliğinin son yüzyıla damgasını vuran bir mühendislik alanı olduğunu ifade etti. Hızla gelişen ve katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği bu alanda yetişmiş gençlere büyük görevler düştüğünü belirten Uygur, yeni mezun genç mühendislere, kendi işyerlerini açmaları ve proje geliştirmeleri için devletimiz tarafından birçok teşvik ve imkan verildiğini dile getirerek etkinlikte emeği olan öğrencilere ve firma temsilcilerine teşekkür etti.



Programda bir konuşma gerçekleştiren IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yılmaz Kart,"Mühendislikte Bir Adım Öte" sloganı ile yola çıktıklarını söyledi. Teknoloji ve mühendislik alanındaki atılımlarıyla global dünyada önemli bir seviyeye gelen Ülkemizin, gelişmesine Düzce Üniversitesi IEEE topluluğu olarak katkı vermek ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini sözlerine ekledi.



Bilişim elektrik, elektronik ve enerji konularında önemli bilgilerin paylaşıldığı ilk günkü oturumlarda; Yüksek Mühendis Coşkun Taşdemir, Gömülü Sistemler konusunda; EAE Elektrik A.Ş.'den Ömer Özgür Bozkurt ve Ender Demiray, Busbar Enerji Dağıtımı konusunda; Toyota Proje Planlama ve Yönetim Müdürü İrfan Sarıcı ise çalıştığı firma ve faaliyetleri konusunda önemli bilgiler aktardılar.



Etkinliğin ikinci gününe ise; Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ertan Halaç, TOFAŞ firmasından İsmail Durgun, PLC Merkezi'nden Engin Altın ve Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastaneler Kompleksi'nden Biyomedikal Yöneticisi Y. Bora Gündoğdu davetli konuşmacı olarak katıldı.



Mühendislik alanında gelişmelerin tartışıldığı oturumlarda, sektör-üniversite ilişkileri, farklı alanlardaki mühendislik uygulamaları, akıllı sistemler gibi birçok konuda bilimsel sunumlar gerçekleştirildi.



Mühendislikle ilgili yeni bakış açıları kazandıran Bilişim-Elektrik-Elektrik-Elektronik Günleri, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi. - DÜZCE