Mühendis Adayları "Omühendis Kariyer Günleri"Nde Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Öğrenci Topluluğu, sektörünün önde gelen firmaları ve alanında uzman kişiler ile "Omühendis Kariyer Günleri"nde bir araya geldi.



OMÜ Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Öğrenci Topluluğu (IEEE-OMÜ), mühendislik sektörünün önde gelen firmaları ve alanında uzman kişileri, "Omühendis Kariyer Günleri" etkinliğiyle birlikte öğrencilerle buluşturdu. Mühendis adaylarının akademik kariyerlerini ve gelecekteki iş hayatlarını şekillendirmede önemli rol oynayan etkinlikte Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ) Satış ve Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam öğrencilere tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı. YEPAŞ'ın yanı sıra alanında en önemli firma ve uzmanların katıldığı etkinlikte öğrenciler, mühendislik firmalarını yakından tanıma fırsatı elde ettiler.



İki gün süren etkinlikteki söyleşilerde öğrencilerin konuşmacılardan en üst düzeyde faydalanması sağlanıp, tecrübe aktarımı yoluyla, genç mühendis ve yönetici adaylarına benzersiz bir kendini geliştirme fırsatı sağlandı.



Öğrencilerin kariyer planlarına destek olabilmek için yapılan konuşmalarda YEPAŞ Satış ve Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, öğrencilere hem kariyer hikayesini anlattı hem de tavsiyelerde bulundu. - SAMSUN