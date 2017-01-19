Muhasebeciler Odası'ndan, MÜSİAD Sakarya'ya ziyaret

MÜSİAD Sakarya Şubesi ile birlikte çalışmaya hazırız"

Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Başkanı Ertuğrul Kocacık ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. MÜSİAD Sakarya Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, işbirliği konuşuldu. Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası olarak, Sakarya'nın sorunları, mali, vergi ve üye işadamlarına ve muhasebelerine yönelik eğitimler konusunda kendileri için yapabilecek her noktada MÜSİAD Sakarya Şubesi ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Oda Başkanı Ertuğrul Kocacık, "Biz meslek grubu olarak aslında MÜSİAD'la içiçeyiz. Sizlerle birçok ortak noktamız var. Bizlerin sorunu sizlerin de sorunudur" diye konuştu.

MÜSİAD Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısında Maliye Bakanını ağırlayacak

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun; "Biz MÜSİAD olarak ta sizlerle birlikte çalışacağız. Bu vesileyle 10-11 Şubat'ta MÜSİAD Tekirdağ'da gerçekleşecek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katılacağı GİK Toplantısına katılacağız. Burada katılacak her şube, Bakan'a kendi ilinin sorunlarıyla dosya sunacaktır. Bizde Sakarya olarak Bakan'a vereceğimiz "Maliye Politikaları Sorun ve Çözüm Önerileri" ile ilgili dosyanın hazırlanmasında bu işi en iyi bilen Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'ndan bir rapor hazırlanmasını talep ettiklerini belirten Başkan Coşkun, ayrıca bu nazik ziyaretleri için Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.