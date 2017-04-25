Muharrem Usta: "Tünelin Ucundaki Işığı Gördük"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiklerinde zor şartlar altında bulunan bir Trabzonspor bulduklarını belirterek, tünelin ucunda ışığı gördüklerini söyledi.



Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongrek ve Kültür Merkezi Hasan Turan Salonu'nda Ahilik Paneli düzenlendi. Panele Trabzon Valisi Yücel Yavuz, KTÜ Rektörü Prof.Dr. Süleyman Baykal ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, davetliler ve öğrenciler katıldı.



Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.



Usta, burada yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulunarak, bilginin, çalışmanın, rekabetin, kendini keşfetmenin, kalitenin ve başarının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.



"Çok zor bir süreç yaşadık"



Trabzonspor ile ilgili de örnek veren Usta, yönetime seçildikleri dönemde Trabzonspor'un itibar sorununun olduğunu belirterek, "Seçildiğimiz dönemde öyle bir Trabzonspor bulduk ki itibar sorunu hat safhada olan. Veriği sözleri yerine getiremeyen. Sakın ola hayatta verdiğiniz sözleri yerine getirmekle ilgili bile bile hata yapmayın. Bedelini çok ağır ödersiniz. Aldığı oyuncuların parasını zamanında ödeyemeyen. Esnaf, sanatkar olarak düşünelim; aldığı malın bedelini ödemeyen, çalıştırdığınız işçinin parasını ödememişsiniz, futbolcunun parasını ödememişsiniz, yemesi içmesi için et almışsınız, kıyma almışsınız, parasını ödememişsiniz ve büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde itibar sorunu en üst düzeyde olan, bir arada takım halinde bulunması gereken her bireyin, 'ben bu yuvadan bir an önce gitsem de yeni bir dünyaya düşsem, kurtulsam' dediği bir ortam. Çok zor bir süreç. Derle toplarla ama herkes şunu yapar, iş kuracaklar hayatta benim de hayalim var diyeceklere özellikle iyi dinlemelerini istirham ediyorum. Siz bir şey yapmak istediğinizde eğer zor duruma düşerseniz, işiniz artık çok daha zorlaşmaya başlar. Çünkü bir defa o konuma marka olarak düşmüşsünüz. Yarın daha iyi olacağının garantisi var mı? Niçin sizin sözünüze inansınlar. Yeniden itibarınızı kazanmak için o bütün sorunları ortadan kaldırmak için uğraşırken hayat akıp devam ediyor ve size insanlar dışarıdan bakıp, Trabzonspor'u takip ediyor. Hani burası düzelecekti, hani yeni yönetim seçmiştik, hani onlara güveniyorduk, onlar da bir şey yapamadı diye doğal olarak dışarıdan serzenişleri duyuyorsunuz" dedi.



"Trabzonspor olarak uzun metrajlı filmin ilk bölümünü yaşadık"



Uzun metrajlı bir film düşünün" diyen Usta, "Hayatınız hep böyle olacak, iş hayatınız da böyle olacak. Biz Trabzonspor tarafından o uzun metrajlı filmin ilk bölümünü yaşıyorduk. Yaşadığımız ilk bölüm size anlattıklarım. Ama filmin ikinci, üçüncü, dördüncü bölümleri var. Biz onun hesabını yapmış durumdayız yönetim olarak ama seyredenler şöyle seyrediyor; ilk bölümü görüyorlar, 'çok sıkıcı, bunaltıcı, ışık yok, tünel karınlık bir tünel, ne zamana kadar?' İçeride çok kaliteli oyuncu sayısını artırdıkça, ahengi bozanları uzaklaştırdıkça, ödemeleri düzgün yaptıkça, bütçe planlamınızı düzgün yaptıkça, sözünüze güvenilir bir durum ortaya çıktıkça, çok ama çok çalıştıkça bir yerlere gelebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.



"Şükür artık tünelin ucunda ışığı gördük"



Usta, "Trabzonspor, şükür artık tünelin ucunda ışığı gördük" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özetle yaptığımız bir şey var. Takım olduk. Hani size dedim ya kaliteli insanların bir arada olduğu iyi bir organizasyon yakaladıysanız ve hesap kitabınızı biliyorsanız başarılı olacaksınız. İşte Trabzonspor bugün nihayet oralara geldi. Göğsümüzü kabartarak Trabzonspor'un geleceğini, bugünden çok ama çok daha parlak olacağını ve tabii size bir hayaliniz var mı dediğimi de bir beyefendi şunu söyledi, 'benim bir hayalim yok ama Trabzonspor adına hayalim var. Yeniden şampiyonluklar'. Evet biz bu bilinçle, bu kararlılıkla ne yaptığımızı bildiğimiz sürece, Trabzonspor'un çok ama çok daha başarılı yerlere geleceğini ve sizlere birlikte bu genç nesille birlikte daha nice şampiyonluklar yaşayacağını, ben buradan inanarak ifade etmek istiyorum" dedi.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın yaptığı konuşma sonrası son bulan panelde katılanlara plaket takdim edildi. - TRABZON