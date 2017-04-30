Muharrem Usta Transfer İçin Gitti

Sezon sonuna kadar transferleri netleştirmek isteyen Trabzonspor, erken hamlelerle yeni sezona bomba gibi başlamak istiyor.



Serdar ve Tosic



Devre arası transfer etmek için büyük uğraşlar verilen Serdar Taşcı ve Zoran Tosic transferleri ile ilgili detayları görüşmek üzere Rusya'ya giden Muharrem Usta burada oyuncuları Trabzon'a getirmek için girişimlerde bulunacak.



Oyuncuların transferi için daha öncedende Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal Rusya'ya gitmişti.



(61 Saat)