Muharrem Usta Transfer İçin Gitti
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 2 transferi bitirmek için Moskova'ya uçtu.
Sezon sonuna kadar transferleri netleştirmek isteyen Trabzonspor, erken hamlelerle yeni sezona bomba gibi başlamak istiyor.
Serdar ve Tosic
Devre arası transfer etmek için büyük uğraşlar verilen Serdar Taşcı ve Zoran Tosic transferleri ile ilgili detayları görüşmek üzere Rusya'ya giden Muharrem Usta burada oyuncuları Trabzon'a getirmek için girişimlerde bulunacak.
Oyuncuların transferi için daha öncedende Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal Rusya'ya gitmişti.
(61 Saat)
Kaynak: Sporvadisi.com
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