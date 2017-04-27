Muharrem Usta'nın Canını Acıtan 3 Olay

futbol camiasına, futbolculara, hatta kulübün alışveriş yaptığı esnafa bile güven vermeye çalışıyor.



İşte Başkan Usta'nın canını yalan 3 acı örnek!



Trabzonspor Matri'ye talip oldu. 31 yaşındaki oyuncu önce "evet" dedi. Birkaç gün sonra "hayır" diyerek cevabını değiştirdi. Nedenini ise, "Constant bana 'gitme. Paranı alamazsın' dedi" şeklinde açıkladı. Sassuolo'ya Trabzonspor'un teklif ettiği rakamın



3'te 1'ine imza attı.



Mehdi Carcela-Gonzalez için Benfica'dan görüşme talep edildi. Portekiz ekibi, Oscar Cardozo için ödemeleri çok geç aldıkları için Trabzonspor'la yeni bir transfer görüşmesine giremeyeceklerini iletti.



Usta'nın en çok canını yakan ise göreve geldiği gün kulübün et ihtiyacını karşılayan firmanın gönderdiği "borcunuzu ödeyin yoksa icra gelecek" mektubu oldu.



Trabzonspor'da yeni transferler konusunda ilginç kurallar



Muharrem Usta ile Ersun Yanal sürekli olarak 50'nci yılın planlamasını yapıyor. Ortaya çıkan detaylar ise oldukça ilginç!



Çok çalışacağız. Çok maç izleyeceğiz. Alacağımız oyuncunun 'annesinin kızlık soyadını' bile bileceğiz.



Kaliteli oyuncu sayısı arttıracağız.



Takımın ahengini bozacak isimlerden uzak duracağız.



Futbolcu ödemelerini zamanında yapacağız. Bu yüzden uçuk rakamlar teklif etmeyeceğiz.



Kaynak: Fotospor