Muharrem Usta: Mehmet Ekici İçin Beşiktaş ile Anlaştım

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da Ersin Düzen'in sorularını yanıtladı. Başkan Usta, Mehmet Ekici ile ilgili her şeyi anlattı.

İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları;

"BABA GİBİYDİM"

"Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona...Mehmet, ne istiyorsun dedim. Başkanım ayrılmak istiyorum dedi. Kalması adına motive etmeye çalıştım"

"İSTANBUL'A YA DA AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

"Nereye dedim. İstanbul ya da Avrupa, öncelik İstanbul dedi. Bu transferi bana bırakacaksınız dedim. Mehmet'e sordum, dedim sen Bayern'den geldin, ne affedilmez dedim. Başkanım yalan affedilmez dedi."

"BEŞİKTAŞ OLMAZ DEMEDİ"

"Mehmet'e nereyi istiyorsun dedim. Fenerbahçe, Beşiktaş dedi. Öncelik Fenerbahçe dedi, Beşiktaş olmaz demedi. Fenerbahçe ile aramızda sorun olabilir ama, düşman değiliz. Bu oyuncuyu da hapsedecek değiliz. Görüşmeler yaptık"

"ADVOCAAT EKİCİ'Yİ ARAMIŞ, HİÇ SEVMEDİM"

"Mehmet Ekici öncesinde Fernandao ve Aatif'ı istemiştik. Fernandao oynayınca, olmuyor dediler, Aatif da olmadı. Ekici'yi Fenerbahçe'nin teknik direktörü arıyor. Bunu hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi. Bari bir izin alın."

"SÖZLERİNİ TUTMADILAR"

"Hocayla görüştük, Fenerbahçe ile anlaştık dediler. Ben hoca ile görüşmenize izin verdim, transfere izin vermedim dedim. Etik davranmayan oyuncum, babası ve menajeridir. Bana söz verdiğiniz yerde, Advocaat yerine Fenerbahçe ile görüşüyorsunuz."

"BENİ REDDEDENİ TANIMAM"

"Bana Beşiktaş tarafından çok istek geldi Mehmet ile görüşelim diye. Hayır dedim, çocuk Fenerbahçe'yi istiyor. Mehmet'e, bana sadece Fenerbahçe'ye giderim deseydin, tamam derdim. Sonra hayır, anlaştım. Anlaşamazsın. Beni reddedeni ben tanımam, Trabzon'a bunu yaptırmam. Menajeri; 'misunderstanding' dedi. Yanlış anlama..."

"ASLANLAR GİBİ ARKASINDAYIZ"

"Annesi bana dedi ki, 'ne olur Mehmet'imi üzme, yanlış anlaşıldık dedi. Sonra ne dediyse aslanlar gibi arkasındayız dedi. Ben dedim ki, bana verdiğiniz sözden döndünüz. Kimseye vermiyorum, sene sonuna kadar oynatacağım, kime ne?"

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM"

"Mehmet konusunda ben Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzon arasında yeni polemik konusu olmasın. Trabzonspor açısından konu kapanmıştır. Beşiktaş Trabzonspor'a daha fazla menfaat sağladığı için iş bitmiştir. Kadro dışını ilk defa Trabzonspor mu yaptı? Bir oyuncu kafasında bitirdiyse, doğrusu zaten oynatmamaktır."

"BAŞARILI OLAMAYACAK"

"Ha bire,' Mehmet'i Trabzon niye vermiyor, yazık değil mi...' Bıraksınlar bu işleri, x teknik direktör kendi işine baksın. Ben günler önce Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet konusunu artık kapatalım, gerek yok. Bu psikoloji ile Mehmet, Fenerbahçe'ye gitse de başarılı olamaz."

"Eğer Mehmet Ekici Beşiktaş ile anlaşırsa, oraya gider. Yerine oyuncu da alıyorum zaten. Gerekirse sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya razıyız dediler. Üzülüyorum. Akılla izah edemediğim bir durum görüyorum. Dursun Özbek'e şunu söyledim; 'Sayın başkan, Mehmet konusu kulüplerin arasını açacak bir konu, G.Saray girmesin işe' dedim."