Muharrem Usta: 'Fıfa'ya Başvuracağız'

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde TS Club Mağazası'nın açılışını yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yaptığı açıklamada "2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili olarak FIFA'ya başvuracağız" dedi.



İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bulunan TS Club Mağazası'nın açılışı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, takım kaptanı Onur Kıvrak ve Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp'in katılımıyla gerçekleşti. Trabzonspor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Başkan Muharrem Usta, engelli bir Trabzonspor taraftarına forma hediye etti. Birçok taraftar, Muharrem Usta ve Onur Kıvrak'la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.



"Her açıdan sağlıklı bir yapılanma içindeyiz"



Mağaza açılışını yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Bugün açılışta sizinle beraberiz. Bütün kulüplerde olduğu gibi Trabzospor'da da mağazacılık önemli. Taraftara ulaşmanın en kolay yollarından birisi. Geldiğimiz günden bu yana aslında TS Club'larda yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Buradaki mağaza ile bilikte bunların devamını da göreceğiz. Taraftarımıza her yerde yakın olmak istiyoruz. Renklerin etkinliği, doğası gereği sportif başarıyla iç içe. Trabzonspor zor günlerden geçti ama artık geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Her açıdan sağlıklı bir yapılanma içerisinde. Sportif anlamda ne kadar güçlü oluyorsanız, taraftar gücünüz de o kadar güçlü oluyor. Mağazacılık dediğimiz şey de bununla paralel gidiyor. Bu mağazamız, bu bölgedeki açığı kapatacak. Bölgenin kalbine yerleşmiş olduk. Bundan sonra devamını da getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor'un geleceği çok iyi olacak"



Trabzonspor'un bu sezon ligde bir süreç yaşadığını da sözlerine ekleyen Usta, "Bunun ilk bölümü biraz sıkıntılıydı. Ama dediğim gibi uzun metrajlı bir film gibi bu. İkinci yarıda bambaşka bir takım olduk. Geleceğe doğru emin adımlarla gidiyoruz. Doğru işler yaptıkça doğru sonuçlar da gelecek. Sadece sportif alanda değil, ekonomik alanda da yapılanma içerisindeyiz. Hep beraber göreceğiz ki Trabzonspor'un geleceği çok iyi olacak" dedi.



"Trabzonspor tabii ki FIFA'ya gidecek"



2010-2011 sezonunun şampiyonluğuyla ilgili olarak yaşanan süreçle alakalı sorulan soruları da yanıtlayan Muharrem Usta, "Bu bir süreçtir. Şu anda yabancı hukukçularımız ve buradaki arkadaşlarımızla bir değerlendirme içerisindeyiz. FIFA'ya başvuru tabii ki yapacağız ama önce İsviçre Federal Mahkemesi'ne mi, yoksa FIFA'ya mı başvurucağız, ya da sadece FIFA'ya başvuru yapacağız onu tartışıyoruz. Yakında belli olacak. Her zaman dediğim gibi bu bir süreç. Bu süreçte Trabzonspor sonuna kadar elbette devam edecek. Bazen insanların kafasının karışık olduğunu görüyorum. Kimse merak etmesin ki Trabzonspor ne gerekiyorsa bu yolculukta sonuna kadar en ciddi şekilde gerekeni yapacak. Artık bu polemiğin ortadan kalkmasını istiyorum. Çok net şekilde söylüyorum Trabzonspor FIFA'ya tabii ki gidecek. Son nokta neresiyse oraya kadar hakkını savunacak. Burası Trabzonspor, burada işler aksamadan yapılır, herkes rahat ohlsun" diyerek sözlerini noktaladı.



