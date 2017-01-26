Muharrem Usta'dan Flaş Açıklamalar

Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları:

*Ben Mehmet Ekici'ye babası gibi yaklaştım. Onda çok hakkım vardır. O da bunu hep itiraf etmiştir. Biz Mehmet'le abi kardeşiz

* Öncelik sırasının Fenerbahçe'den yana olduğunu gördüm. Asla Beşiktaş'a gitmem demedi.

* Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona"

* Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona"

* (Mehmet Ekici) "Nereye dedim. İstanbul ya da Avrupa, öncelik İstanbul dedi. Bu transferi bana bırakacaksınız dedim"

* (Tolgay Arslan Sorusuna) Ben herhangi birşey asla söylemem. Beşiktaş'ın oyuncusudur. Cevap vermem doğru değildir.

*İnanarak söylüyorum, bizimle Trabzonspor'un başarısız olma şansı olmayacak

*Benim olduğum yerde asla başarısızlık olmayacak

* Görüştüğümüz oyunculardan biri yurt içinde, biri yurt dışında

* Başarabilirsek, bir 6-8 numara, bir de 10 numaranın peşindeyiz. Görüştüğümüz oyuncuları başarabilirsek, alacağız

*Biz 2. yarı bir kere kesinlikle 5.'liğe oynamalıyız. Hedefimiz ise 3 ya da 4.'lük bu sezon. Bunu yapabiliriz!

* Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağız! "Başkan bu kadar kısa sürede bunlar olur mu?" Evet, olur!

* Kendi camiamızda, Trabzonspor camiasında Trabzonspor'un kötü gitmesinden mutlu olanları gördükçe şevkim daha çok arttı!

* Trabzonspor'un geçtiği süreç, hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Hiç pes etmeyi düşünmedim.

* Suk, Ibanez, Onazi hepsi aynı şekilde alındı. O zor günlerde ben transferle hiç uğraşamadım, vaktim yoktu.



* Bir fark var, ben sezon başına göre transferlerde daha aktifim.

* Sezon başı haciz kamyonları kapımızdayken transfer yapmak çok daha zordu. Transferleri yine aynı ekipler yapıyor.

* Biz sezon başı scout arkadaşlarımızla nasıl transfer yapıyorsak, yine aynı şekilde yapıyoruz.

* Scout ekibi bir kulüpte şarttır. Biz scout ekibimizi dağıtmadık. 9-10 kişilik ekibi 5 kişiye indirdik.

* Trabzonspor ayağa kalkacaktır, kimsenin zerre şüphesi olmasın!

* Geldiğimizde 5-6 ay haciz kamyonları kulüpten çıkmadı.

* Biz Trabzonspor'un borcunu 400 olarak aldık diye biliyorduk. Bir de öğrendik ki 570 milyonmuş.

* Düşmeyeceksiniz. Düşünce kalkması çok zor oluyor.

* Stadın isim sponsoruyla 5 yıllık anlaşma imzalayacağız. 2-3 gün içinde açıklayacağız.