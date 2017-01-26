Muharrem Usta'dan Flaş Açıklamalar

Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları:
*Ben Mehmet Ekici'ye babası gibi yaklaştım. Onda çok hakkım vardır. O da bunu hep itiraf etmiştir. Biz Mehmet'le abi kardeşiz
* Öncelik sırasının Fenerbahçe'den yana olduğunu gördüm. Asla Beşiktaş'a gitmem demedi.
* Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona"
* Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona"
* (Mehmet Ekici) "Nereye dedim. İstanbul ya da Avrupa, öncelik İstanbul dedi. Bu transferi bana bırakacaksınız dedim"
* (Tolgay Arslan Sorusuna) Ben herhangi birşey asla söylemem. Beşiktaş'ın oyuncusudur. Cevap vermem doğru değildir.
*İnanarak söylüyorum, bizimle Trabzonspor'un başarısız olma şansı olmayacak
*Benim olduğum yerde asla başarısızlık olmayacak
* Görüştüğümüz oyunculardan biri yurt içinde, biri yurt dışında
* Başarabilirsek, bir 6-8 numara, bir de 10 numaranın peşindeyiz. Görüştüğümüz oyuncuları başarabilirsek, alacağız
*Biz 2. yarı bir kere kesinlikle 5.'liğe oynamalıyız. Hedefimiz ise 3 ya da 4.'lük bu sezon. Bunu yapabiliriz!
* Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağız! "Başkan bu kadar kısa sürede bunlar olur mu?" Evet, olur!
* Kendi camiamızda, Trabzonspor camiasında Trabzonspor'un kötü gitmesinden mutlu olanları gördükçe şevkim daha çok arttı!
* Trabzonspor'un geçtiği süreç, hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Hiç pes etmeyi düşünmedim.
* Suk, Ibanez, Onazi hepsi aynı şekilde alındı. O zor günlerde ben transferle hiç uğraşamadım, vaktim yoktu.
* Bir fark var, ben sezon başına göre transferlerde daha aktifim.
* Sezon başı haciz kamyonları kapımızdayken transfer yapmak çok daha zordu. Transferleri yine aynı ekipler yapıyor.
* Biz sezon başı scout arkadaşlarımızla nasıl transfer yapıyorsak, yine aynı şekilde yapıyoruz.
* Scout ekibi bir kulüpte şarttır. Biz scout ekibimizi dağıtmadık. 9-10 kişilik ekibi 5 kişiye indirdik.
* Trabzonspor ayağa kalkacaktır, kimsenin zerre şüphesi olmasın!
* Geldiğimizde 5-6 ay haciz kamyonları kulüpten çıkmadı.
* Biz Trabzonspor'un borcunu 400 olarak aldık diye biliyorduk. Bir de öğrendik ki 570 milyonmuş.
* Düşmeyeceksiniz. Düşünce kalkması çok zor oluyor.
* Stadın isim sponsoruyla 5 yıllık anlaşma imzalayacağız. 2-3 gün içinde açıklayacağız.