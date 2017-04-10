Muharrem İnce: "Mitinglerde Binali Yıldırım'ı Geçiyorum Ama Tayyip Erdoğan'ı Geçemiyorum Çünkü..."
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programının konuklarından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum öncesi yapılan mitinglere katılımlarla ilgili olarak; ''Binali Yıldırım'ın taşımalı mitinglerini geçiyorum ama...
Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programının konuklarından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum öncesi yapılan mitinglere katılımlarla ilgili olarak; "Binali Yıldırım'ın taşımalı mitinglerini geçiyorum ama Tayyip Erdoğan'ı geçemiyorum çünkü orada okulları tatil ediyorlar" dedi.
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