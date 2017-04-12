Muharrem Ince 'Evet' Dersen Suriyeliler Başına Bela Olacak Bir Gecede Vatandaşlık Verecekler -1

(Tür: Yurt)

Muharrem Ince 'Evet' Dersen Suriyeliler Başına Bela Olacak Bir Gecede Vatandaşlık Verecekler -1

(Tür: Yurt)

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Vatan