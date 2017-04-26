Muhammet Emre Bebeğin Ölümünde Babaya Tutuklama Ek

ANNE KONUŞTU; OĞLUMU DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ KEZ DÖVDÜ



Denizli'de 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in ölümüyle ilgili olarak anne 24 yaşındaki C.Ç., oğlunun darp sonucu öldüğünü polislerden öğrendiğini söyledi. Eşinin oğlunu dövdüğü için daha önce şikayetçi olduğunu belirten anne C.Ç. şöyle konuştu:



"Oğlumun darp sonucu öldüğünü önce bilmiyordum. Olay tarihinde bana normal ölüm şeklinde söylediler. Eşimden de şüphelenmedim. Daha önce de darp ettiği için şikayet etmiştim. Oğlum ölmeden önce birkaç defa dövdü. Korktuğum ve cesaret edemediğim için bunları anlatamadım. Olay günü de ben temizliğe gitmiştim, beni aradı, çocuğun fenalaştığını söyledi. Ben eve geldim, önce sağlık ocağına götürdük, ambulansla hastaneye götürüldü. Burada hayatını kaybetti. Vücudunda morluklar görmedim, darp ettiğinden de haberim yoktu, bana da bir şey anlatmadı. Boşanma davamız sürüyor. Daha önceki ifademde korktuğum için bazı şeyleri anlatmadım, ama ifademi değiştirip, anlatacağım."