Muhammet Emre Bebeğin Ölümünde Babaya Tutuklama
DENİZLİ'de geçen 28 Eylül'de rahatsızlandığı belirtilerek götürüldüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitiren 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, dövüldüğünün ortaya çıkması üzerine, savcılığın talimatıyla gözaltına alınan, suçlamayı...
DENİZLİ'de geçen 28 Eylül'de rahatsızlandığı belirtilerek götürüldüğü hastanede kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitiren 10 aylık Muhammet Emre Çelik'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, dövüldüğünün ortaya çıkması üzerine, savcılığın talimatıyla gözaltına alınan, suçlamayı kabul etmeyen babası 27 yaşındaki Halil Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Halil Çelik, geçen 28 Eylül'de, 10 aylık oğlu Muhammet Emre Çelik'i rahatsızlandığı gerekçesiyle Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen kalbi duran Muhammet Emre, aynı gün yaşamını yitirdi.
Bebeğin vücudunda morluklar olması nedeniyle durum hastane yetkilileri tarafından savcılığa bildirildi. Denizli Cumhuriyet Savcılığı, minik Muhammet Emre'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için bebekten alınan doku parçaları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, Muhammet Emre bebeğin darp sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Rapor üzerine Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla baba Halil Çelik, polis tarafından gözaltına alındı. Çelik ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İki çocuğunu biri olan Muhammet Emre'yi rahatsızlandığı için hastaneye götürdüğünü ileri süren Çelik, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde de suçlamaları kabul etmeyen Halil Çelik tutuklandı.
- Denizli